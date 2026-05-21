Iran sconfitto in tre mosse | il retroscena su Trump e la stretta finale sulla guerra

Secondo alcune fonti, l'ex presidente degli Stati Uniti avrebbe adottato un approccio in tre fasi per affrontare l'Iran, coinvolgendo decisioni politiche e operative. La strategia sarebbe stata pianificata durante il suo mandato e avrebbe portato a successive azioni militari e diplomatiche. Le mosse sarebbero state coordinate con le autorità statunitensi e avrebbero coinvolto anche alleati regionali. Questa sequenza di eventi ha portato, secondo quanto riferito, a una stretta finale sulla situazione nel paese mediorientale.

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Donald Trump ha messo in campo una strategia per sconfiggere l'Iran in tre mosse. A scriverlo è oggi il New York Post, in un articolo rilanciato dal presidente americano sul suo social Truth, in cui si sollecita anche un intervento degli alleati per garantire il transito delle navi dallo stretto di Hormuz. "Il gruppetto di fedeli al regime islamista che ora governa l'Iran in modo collegiale può ingannare il mondo con video di propaganda generati dall'Ia, comunicati scritti attribuiti a un ayatollah invisibile e post su X redatti con ChatGpt, ma non può sfuggire alla realtà di un blocco navale americano che sta spingendo l'economia verso il baratro. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Iran sconfitto in tre mosse: il retroscena su Trump e la stretta finale sulla guerra ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Trump afferma di aver sconfitto l’Iran, Teheran replica: «La guerra non è finita»Durante la cena di Stato per re Carlo III, Donald Trump ha affermato che gli Stati Uniti hanno «sconfitto militarmente» l’Iran, aggiungendo: «Non... Trump: "L'Iran è stato militarmente sconfitto". L'Ue: "La guerra ci costa 500 milioni al giorno"AGI - Tra minacce e ultimatum, proseguono sottotraccia e tra (nuove) schermaglie incrociate i negoziati tra Iran e Stati Uniti.