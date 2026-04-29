Trump | L' Iran è stato militarmente sconfitto L' Ue | La guerra ci costa 500 milioni al giorno

Tra tensioni e dichiarazioni, i negoziati tra Iran e Stati Uniti continuano con segnali contrastanti. Da un lato, un rappresentante statunitense ha affermato che l'Iran è stato militarmente sconfitto, mentre dall’altra l’Unione europea ha stimato un costo di 500 milioni di euro al giorno legato alle conseguenze della guerra. Le discussioni proseguono tra minacce e richieste di ultimatum, senza segnali di una risoluzione immediata.

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