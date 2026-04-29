Durante una cena di Stato per il re, l’ex presidente ha dichiarato che gli Stati Uniti hanno sconfitto militarmente l’Iran, affermando che non consentiranno all’Iran di ottenere armi nucleari. In risposta, le autorità di Teheran hanno dichiarato che la guerra non è conclusa, sottolineando che il conflitto continua. Le dichiarazioni di Trump sono state riportate dai media mentre la replica di Teheran arriva poco dopo.

Durante la cena di Stato per re Carlo III, Donald Trump ha affermato che gli Stati Uniti hanno « sconfitto militarmente » l’ Iran, aggiungendo: «Non permetteremo mai a quell’avversario di dotarsi di un’ arma nucleare ». La replica di Teheran non si è fatta attendere. «Per noi la guerra finita non è finita con il cessate il fuoco », ha detto il portavoce dell’esercito iraniano Mohammad Akraminia: «Non ci fidiamo degli Stati Uniti e dei nostri nemici. Abbiamo continuato ad aggiornare la nostra lista di bersagli come quando gli attacchi erano in corso. Abbiamo continuato l’addestramento e usato l’esperienza della guerra e abbiamo sia prodotto che aggiornato i nostri equipaggiamenti.🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Trump afferma di aver sconfitto l’Iran, Teheran replica: «La guerra non è finita»

Trump prepara l’attacco all’Iran, Teheran punta i missili sugli USA tra le proteste

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