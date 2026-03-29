Usa pronti a sbarcare in Iran il Pentagono valuta raid di terra | Kharg nel mirino

Il Pentagono sta considerando un attacco di terra in Iran, con il bersaglio del terminal petrolifero Kharg. Nel frattempo, oggi si svolgono colloqui diplomatici a Islamabad tra rappresentanti del paese ospitante e i ministri degli Esteri di Arabia Saudita, Turchia ed Egitto. La missione Epic Fury, annunciata il 28 febbraio da Stati Uniti e Israele, continua senza interruzioni.

I colloqui diplomatici previsti oggi ad Islamabad, in Pakistan, tra le autorità del Paese ospitante e i ministri degli Esteri dell’Arabia Saudita, della Turchia e dell’Egitto non fermano la missione Epic Fury lanciata il 28 febbraio scorso da Stati Uniti e Israele. Il Pentagono, riferiscono funzionari americani al Washington Post, si starebbe infatti preparando a operazioni di terra in Iran della durata di settimane. Una notizia che arriva a poche ore dall’arrivo in Medio Oriente della 31esima unità di spedizione dei Marines a bordo della nave d’assalto anfibia USS Tripoli, accompagnata dalla USS New Orleans e dalla USS San Diego. Gli oltre 2000 Marines appena arrivati nell’area del Centcom fanno parte di una prima ondata di rinforzi decisa da Donald Trump. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Usa pronti a sbarcare in Iran, il Pentagono valuta raid di terra: Kharg nel mirino Articoli correlati Guerra in Iran: "Pentagono pronto a settimane di operazioni a terra in Iran". Raid Usa-Israele su HormuzIsraele intensifica le operazioni contro l’Iran, colpisce Teheran e intercetta missili nel Negev. Raid Usa-Israele su Teheran e vicino lo Stretto di Hormuz. Il Pentagono valuta azioni di terra. I Pasdaran minacciano gli atenei: l’ultimatumEscalation in Medio Oriente, mentre le notizie di una negoziazione che ancora non decolla si affastellano tra annunci e smentite, sul fronte bellico...