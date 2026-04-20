Iran esercito Usa abborda nave di Teheran nel Golfo dell' Oman

Nel Golfo dell’Oman, una nave cargo iraniana, chiamata Touska, è stata intercettata dal cacciatorpediniere USS Spruance, appartenente alla Marina degli Stati Uniti. L’episodio si è verificato in acque internazionali e riguarda un intervento diretto da parte della Marina statunitense. La nave iraniana non ha riferito dettagli sull’accaduto e non sono stati resi noti ulteriori sviluppi sulla vicenda.

Una nave cargo battente bandiera iraniana di nome Touska è stata intercettata nel Golfo dell’Oman dal cacciatorpediniere lanciamissili della Marina degli Stati Uniti USS Spruance. Secondo quanto annunciato da Donald Trump sul suo social Truth, la nave è lunga quasi 275 metri e ha un peso pari quasi a quello di una portaerei. “Touska ha tentato di superare il nostro blocco navale, ma le cose non sono andate bene per loro”, ha scritto il capo della Casa Bianca. “La USS Spruance ha intercettato la Touska nel Golfo di Oman e le ha intimato chiaramente di fermarsi. L’equipaggio iraniano si è rifiutato di obbedire, quindi la nostra nave da guerra li ha bloccati sul posto aprendo un varco nella sala macchine.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Iran, esercito Usa abborda nave di Teheran nel Golfo dell'Oman Notizie correlate Leggi anche: Guerra in Iran, petroliera cinese Hormuz sfida il blocco di Trump. Usa-Teheran, possibile un nuovo incontro. Colpita una nave nel golfo dell’Oman Golfo dell’Oman: sequestrata nave iraniana, l’Iran minaccia l’USAL’intervento della Marina statunitense nel Golfo dell’Oman, che ha portato al sequestro del cargo Touska, ha innescato una reazione immediata da...