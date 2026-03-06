Gli italiani passano più di sei ore al giorno online, con lo smartphone che rappresenta il primo e l’ultimo oggetto che toccano. Questa abitudine coinvolge diverse fasce di età e si riflette nella routine quotidiana. Nonostante l’importanza dello smartphone, si apre una discussione su possibili cambiamenti nel modo in cui si usano i dispositivi digitali. La Giornata mondiale della disconnessione non ha l’obiettivo di eliminare completamente l’uso del telefono.

Naviga il sito di iodonna.it con pubblicità profilata e senza abbonarti Gli italiani trascorrono online oltre sei ore al giorno e lo smartphone è la prima cosa che guardano al mattino e l'ultima la sera. Ma forse qualcosa sta cambiando Diciamo subito una verità: nessuno pensa che la Giornata mondiale della disconnessione, faccia sì che domani l’Italia si svegli senza smartphone. Non funziona così. Il Global Day of Unplugging, che si celebra domani 7 marzo, non è un diktat né una penitenza. È un invito. Un momento collettivo per chiedersi, onestamente, quanto della propria giornata appartiene davvero a sé stessi e quanto invece è stato silenziosamente ceduto a uno schermo. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Gli italiani trascorrono online oltre sei ore al giorno e lo smartphone è la prima cosa che guardano al mattino e l'ultima la sera. Ma forse qualcosa sta cambiando

Italiani tutti pazzi per la tv: la guardano più di tre ore al giorno, 19,6 milioni gli spettatoriIl consumo di televisione “tiene” nel confronto con la scorsa stagione, grazie al contributo dei device diversi dal televisore tradizionale: da...

Italiani tutti pazzi per la tv: la guardano più di tre ore al giornoIl consumo di televisione “tiene” nel confronto con la scorsa stagione, grazie al contributo dei device diversi dal televisore tradizionale: da...

Contenuti e approfondimenti su italiani trascorrono.

Discussioni sull' argomento Cresce il tempo degli italiani su Internet. RaiNews in testa alla top 100, i dati Comscore; Cresce il tempo degli italiani su Internet. RaiNews in testa alla top 100, i dati Comscore.

Come Internet sta cambiando il modo in cui gli italiani lavorano, giocano e socializzanoL’Italia è sempre stata un Paese in cui cultura, famiglia e comunità svolgono un ruolo centrale nella vita quotidiana. Negli ultimi anni, l’accesso a Internet veloce e affidabile ha iniziato a ... blitzquotidiano.it

Cosa diavolo fanno tutto il giorno gli italiani online?Tutti incollati al telefono (o al pc), ma cosa fanno gli italiani online? La Digital Consumer Trends Survey 2022 di Deloitte prova a dare una risposta alla domanda, avendo intervistato 2000 persone ... 105.net

SA MATESSI DIE 24 Febbraio 1987 Demolite ville e residences abusivi dove ministri italiani trascorrono le vacanze Demolita a Palumbalza, presso Olbia, una villa abusiva. Vi ha passato le ultime vacanza il ministro delle Poste e Telecomunicazioni - facebook.com facebook

Cresce il tempo degli italiani su Internet. RaiNews in testa alla top 100, i dati Comscore - (Adnkronos) - Il 2026 inizia con una conferma: gli italiani passano sempre più tempo davanti allo schermo di un computer e, soprattutto, dello smartphone. Le rile x.com