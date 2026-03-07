Casoli in lutto | morto il docente Alessio Rotunno si era sentito male in classe davanti agli studenti

A Casoli si piange la scomparsa di Alessio Rotunno, docente di sostegno di 43 anni. L’insegnante si era sentito male in classe davanti agli studenti venerdì scorso e, dopo una settimana di ricovero e coma farmacologico all’ospedale di Pescara, non ce l’ha fatta. Rotunno era stato trasferito d’urgenza nel reparto ospedaliero dopo il malore improvviso.

Non ce l’ha fatta Alessio Rotunno, 43 anni, docente di sostegno alla scuola media di Casoli. L’insegnante è morto dopo una settimana di ricovero e di coma farmacologico all’ospedale di Pescara, dove era stato trasferito d’urgenza dopo il malore accusato venerdì scorso mentre si trovava in classe davanti ai suoi alunni. Immediati erano scattati i soccorsi. Sul posto erano intervenuti gli operatori del 118 che avevano prestato le prime cure prima del trasferimento in ospedale. «Gli operatori del 118 sono stati encomiabili in tutti i momenti. Hanno tentato in ogni modo di salvarlo», ha dichiarato il sindaco di Casoli, Massimo Tiberini, tra i primi ad intervenire quando l’insegnante si è sentito male. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

