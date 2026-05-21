Iran Hegseth | Pronti ad azione – La diretta

Il Segretario alla Difesa degli Stati Uniti ha condiviso un messaggio su X in cui afferma che le forze statunitensi sono pronte a intervenire. La dichiarazione arriva in un momento di tensione nella regione, con l’attenzione rivolta alle possibili azioni militari. Il post non offre dettagli su eventuali operazioni o obiettivi specifici, ma sottolinea la determinazione delle forze armate di essere preparate a qualsiasi evenienza. La comunicazione si inserisce in un quadro di crescente attenzione internazionale sulla situazione nel Medio Oriente.

Il Segretario alla Difesa degli Stati Uniti Pete Hegseth ha pubblicato un post su X, citando il vice presidente JD Vance che affermava che gli Stati Uniti non accetteranno alcun accordo che permetta all’Iran di ottenere un’arma nucleare, aggiungendo che il presidente Donald Trump è “locked and loaded”, pronto ad agire se necessario. Locked and loaded. https:t.coQt7zDWuHJ5 — Pete Hegseth (@PeteHegseth) May 20, 2026 La guerra in Iran e i tentativi della diplomazia – Tutte le notizie di oggi 21 maggio Inizio diretta: 210526 08:30 Fine diretta: 210526 23:30 08:31 210526 Teheran: "Ricevuta lista osservazioni Usa, le stiamo valutando" “Abbiamo ricevuto il parere degli Stati Uniti e lo stiamo esaminando”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Hegseth says US is aiming for Iran deal

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