Iran Ghalibaf lascia i negoziati per disaccordi interni Hegseth | Teheran può fare buon accordo o colpiremo di nuovo – La diretta

Dopo 56 giorni di negoziati di pace tra Teheran e Washington, le trattative sono state interrotte dal presidente iraniano, che ha deciso di abbandonare i colloqui a causa di disaccordi interni. Un commentatore ha dichiarato che l'Iran potrebbe decidere di negoziare di nuovo o optare per azioni militari. La situazione rimane congelata mentre le tensioni tra le parti si protraggono nel contesto della guerra del Golfo.

Nel 56esimo giorno della Guerra del Golfo tra Usa, Israele e Iran continua lo stallo nei negoziati di pace tra Teheran e Washington. Il politologo Robert D. Kaplan spiega che gli iraniani stanno tirando per le lunghe le trattative proprio per mettere in difficoltà Donald Trump, che vorrebbe un accordo rapido. Tanto che secondo la Cnn l’esercito americano è tornato a proporre al presidente americano una serie di opzioni di attacco a obiettivi regionali. Il focus è sulla neutralizzazione delle mine iraniane, delle imbarcazioni d’attacco rapido e delle minacce costiere, per riaprire lo Stretto di Hormuz. Intanto il cessate il fuoco tra Libano e Israele è stato esteso di tre settimane e lo stesso Trump ha detto di non stare pensando all’ esclusione dell’Iran dai Mondiali 2026 in favore dell’Italia.🔗 Leggi su Open.online

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