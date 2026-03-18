In un nuovo sviluppo nel diciannovesimo giorno della guerra del Golfo, Teheran ha lanciato un’offensiva con bombe a grappolo su Tel Aviv, in risposta alla morte di Soleimani e Larijani. Nel frattempo, l’Iran ha dichiarato di essere pronto ad ascoltare proposte di pace che prevedano risarcimenti, mentre Israele ha annunciato la morte del ministro Khatib. La situazione rimane in rapido evolversi.

Nel diciannovesimo giorno della guerra del Golfo tra Israele, Usa e Iran Teheran ha lanciato un’offensiva con bombe a grappolo su Tel Aviv per vendicare la morte di Soleimani e Larijani. Le esplosioni hanno ucciso due civili di 70 anni. Intanto, dopo le dimissioni del capo dell’antiterrorismo Kent, Rich Baris, di Big Data Polls, sondaggista del movimento Maga, ha avvertito che la base del presidente Donald Trump si sta restringendo e che questo avrà conseguenze disastrose per i Repubblicani nelle elezioni di metà mandato per il Congresso, in programma a novembre. Si prevede in gran parte che i repubblicani perderanno il controllo della Camera, e alcuni sondaggi hanno mostrato che anche il Senato potrebbe diventare contendibile. 🔗 Leggi su Open.online

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