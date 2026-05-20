Si segnala che, secondo fonti di stampa, figure di spicco provenienti dagli Stati Uniti e da Israele avevano preso in considerazione l’ipotesi di posizionare l’ex presidente della Repubblica islamica dell’Iran come possibile figura di transizione dopo il regime di Teheran. Tuttavia, questa strategia non è andata a buon fine, poiché sono stati registrati dei danni o ferite legate a questa proposta. La notizia riguarda il tentativo di influenzare la leadership iraniana attraverso figure esterne.

Un ex presidente della Repubblica islamica dell’Iran come possibile carta per il dopo-regime a Teheran. È uno degli scenari più sorprendenti emersi dalle prime fasi della guerra tra Israele e Stati Uniti contro l’Iran, secondo quanto ricostruito dal New York Times: Mahmoud Ahmadinejad, figura simbolo dell’ala più dura del sistema iraniano, sarebbe stato preso in considerazione come potenziale perno di una transizione politica orchestrata dall’esterno. L’ipotesi si inseriva in un disegno più ampio di regime change che accompagnava l’offensiva militare, tra attacchi mirati, eliminazione di vertici del potere e tentativi di accelerare una crisi interna al sistema teocratico. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Trump e Netanyahu volevano piazzare Ahmadinejad alla guida dell’Iran, ma l’hanno ferito

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Trump Tells Netanyahu His Preference Is to Reach Iran Deal

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