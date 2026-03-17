Sei speciale non ti lascio solo Massimo Boldi in lacrime per le parole della figlia a Scherzi a Parte
Durante l'ultima puntata di Scherzi a Parte, Massimo Boldi ha condiviso un momento emotivo in cui si è lasciato andare alle lacrime per le parole della figlia Micaela, che gli ha rivolto una frase toccante. L’attore si è raccontato in modo inedito, coinvolto in uno scherzo che ha visto la partecipazione della ragazza. La scena ha richiesto un grande carico emotivo, catturando l’attenzione dei presenti.
Massimo Boldi si racconta in modo inedito durante l'ultima puntata di Scherzi a Parte, 'vittima' di uno scherzo organizzato con la complicità della figlia Micaela. L'attore si è commosso parlando del legame con le figlie: "La cosa più bella che mi hanno detto è che non mi lasceranno solo, io ci credo". 🔗 Leggi su Fanpage.it
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