Sei speciale non ti lascio solo Massimo Boldi in lacrime per le parole della figlia a Scherzi a Parte

Durante l'ultima puntata di Scherzi a Parte, Massimo Boldi ha condiviso un momento emotivo in cui si è lasciato andare alle lacrime per le parole della figlia Micaela, che gli ha rivolto una frase toccante. L’attore si è raccontato in modo inedito, coinvolto in uno scherzo che ha visto la partecipazione della ragazza. La scena ha richiesto un grande carico emotivo, catturando l’attenzione dei presenti.