Io noi Raffaele Viviani la conferenza spettacolo in scena all' Auditorium
Il 22 e 23 maggio alle ore 20,30 si terrà all'Auditorium Paolo VI di Succivo la conferenza spettacolo intitolata “Io, noi… Raffaele Viviani”. La rappresentazione, scritta e diretta da Luca Napolano, si svolgerà in due serate consecutive e sarà inserita nel calendario degli eventi dell’istituzione culturale. L’appuntamento, rivolto al pubblico, presenterà una performance teatrale dedicata alla figura di Raffaele Viviani.
“Io, noi. Raffaele Viviani”. Questo il titolo della conferenza spettacolo scritta e diretta da Luca Napolano che andrà in scena all'Auditorium Paolo VI a Succivo il 22 e 23 maggio alle ore 20,30. L'iniziativa è patrocinata dal comune di Succivo, in particolare dal sindaco Salvatore Papa e dal. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Teatro Imperia Monreale, Ernesto Maria Ponte & Clelia Cucco RECAP dello spettacolo
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