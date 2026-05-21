Io noi Raffaele Viviani la conferenza spettacolo in scena all' Auditorium

Il 22 e 23 maggio alle ore 20,30 si terrà all'Auditorium Paolo VI di Succivo la conferenza spettacolo intitolata “Io, noi… Raffaele Viviani”. La rappresentazione, scritta e diretta da Luca Napolano, si svolgerà in due serate consecutive e sarà inserita nel calendario degli eventi dell’istituzione culturale. L’appuntamento, rivolto al pubblico, presenterà una performance teatrale dedicata alla figura di Raffaele Viviani.

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