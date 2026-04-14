Frammenti di luce in scena a Carini | lo spettacolo all' auditorium Totuccio Aiello

Da palermotoday.it 14 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 18 aprile alle 21:30 e domenica 19 aprile alle 18:30, all'auditorium Totuccio Aiello di Carini, si terrà lo spettacolo intitolato

Sabato 18 aprile, alle ore 21:30, e domenica 19 aprile, alle ore 18:30, all'auditorium Totuccio Aiello, a Carini, andrà in scena "Frammenti di luce", una continua riflessione sulla vita, vissuta e vista non come un momento, un pezzo, ma nella sua interezza e nello stesso istante.Lo spettacolo fa.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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