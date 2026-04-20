Lo spettacolo ' Io Vergine Tu Pesci?' in scena a bari e ad Acquaviva

AncheCinema, in collaborazione con Giuseppe Sorgi, presenta lo spettacolo teatraleIo Vergine, Tu Pesci?All'insegna del costante tutto esaurito, torna Giuseppe Sorgi con “Io Vergine, Tu Pesci?”Parlare d’amore senza buonismi, coniugando l’astrologia col teatro. Entrambi, a braccetto con la.🔗 Leggi su Baritoday.it

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