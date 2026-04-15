Sicurezza stradale al Fermi di Aragona la lezione diventa esperienza | Io… non me la bevo!

In un istituto scolastico di Aragona, si è svolta un’attività sulla sicurezza stradale che ha coinvolto gli studenti attraverso un metodo pratico. L’iniziativa ha previsto una simulazione in cui gli studenti hanno vissuto in prima persona le conseguenze di comportamenti rischiosi, con l’obiettivo di sensibilizzarli su questo tema. L'evento ha avuto come punto centrale una testimonianza diretta, accompagnata da un messaggio chiaro: “Io… non me la bevo!”.

Di certo non una lezione tradizionale ma un’esperienza diretta, capace di lasciare il segno tra i banchi di scuola. All’Istituto di istruzione superiore Fermi di Aragona la sicurezza stradale è diventata concreta con il progetto “Io. non me la bevo!”, iniziativa promossa dalla Federazione.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Quando la Polizia stradale diventa scudo: una lezione di umanitàTrovarsi con la moto in panne nel bel mezzo del traffico, nei d’intorni dell’aeroporto di Fiumicino, è un’esperienza che trasforma la strada in un... Leggi anche: Giovani e Sicurezza Stradale 2.0: una lezione che salva la vita