Recentemente, Francesca Tocca e Marcello Sacchetta sono stati visti insieme mentre si esibivano sul palco della Wieer Stadthalle di Vienna. La loro performance ha accompagnato quella di Sal Da Vinci, che ha presentato la canzone vincitrice di Sanremo. Le immagini di backstage hanno alimentato le voci su un possibile flirt tra i due artisti. Non ci sono state dichiarazioni ufficiali da parte di Tocca e Sacchetta riguardo a questa situazione.

Francesca Tocca e Marcello Sacchetta si sono esibiti in questi giorni sul palco della Wieer Stadthalle di Vienna per accompagnare la performance di Sal Da Vinci, autore della canzone Per sempre Sì, vincitrice di Sanremo. I due ballerini sono stati immortalati mentre ballavano insieme anche nel backstage, facendo notare una certa complicità. Sul profilo social ufficiale dell’esperta di gossip Deianira Marzano, è arrivata anche una segnalazione da parte di un utente. Qualcuno si è infatti accorto che, nella storia pubblicata da Francesca Tocca su Instagram, lui chiama lei “ amore “. “ All’Eurovision li hanno visti troppo intimi. Durante la performance si baciano e si vede che non fingono il bacio “, ha invece detto qualcun altro. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Scoppia il gossip su Francesca Tocca e Marcello Sacchetta, flirt in corso? Le voci dal backstage dell’Eurovision

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