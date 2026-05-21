Inzaghi torna in Serie A? L’annuncio è ufficiale

Da internews24.com 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'allenatore torna in Serie A: l'annuncio ufficiale conferma il suo ritorno. Dopo aver passato diverse stagioni all’estero, il suo nome rimane tra i più riconoscibili nel calcio italiano. La notizia è stata comunicata ufficialmente, senza lasciare spazio a dubbi. La sua presenza in campionato si farà sicuramente notare, considerando la sua lunga carriera e i successi ottenuti. Le voci sul suo ritorno erano circolate già da tempo, e ora la conferma rende ufficiale questa nuova fase.

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di Bruno De Santis Simone Inzaghi continua a restare un nome che in Italia pesa parecchio. Normale che sia così. Quando lasci un segno come quello lasciato all’ Inter, certe voci tornano quasi automaticamente. E per i tifosi nerazzurri il discorso è ancora più particolare, perché si parla di un allenatore che non si è limitato a fare bene. Ha vinto. Uno scudetto, Coppe Italia, Supercoppe, due finali di Champions raggiunte e soprattutto una squadra che nel tempo aveva preso una forma precisa. L’Inter di Inzaghi era diventata riconoscibile quasi subito: gioco sulle corsie, movimenti studiati, automatismi che sembravano naturali anche quando naturali non erano affatto. 🔗 Leggi su Internews24.com

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