Il difensore inglese ha firmato con un club di Serie A, passando dal Milan all’Inter. La trattativa si è conclusa con un trasferimento a costo zero e l’annuncio ufficiale è stato recentemente comunicato. Negli ultimi mesi si sono susseguite molte notizie riguardo a questa operazione, che ora si è concretizzata con il nuovo contratto. La scelta del giocatore ha attirato l’attenzione di diverse fonti sportive italiane.

Dal Milan all’Inter, le ultime sul difensore inglese Maguire in Serie A a costo zero, se n’è parlato più volte in questi mesi. A gennaio c’è chi ha addirittura ipotizzato un suo approdo immediato nel nostro campionato: semplicemente, è stato offerto alle big italiane, Milan e Inter su tutte. Maguire in Serie A, cambia tutto: firma e annuncio ufficiale (AnsaFoto) – Calciomercato.it Ma non se n’è fatto nulla e non se ne farà nulla, perché proprio poco fa il Manchester United ha annunciato il rinnovo del difensore inglese fino a giugno 2027. “Rappresentare questo club è il massimo onore – le prime parole del 33enne dopo la firma coi ‘Red Devils’ – È una responsabilità che rende me e la mia famiglia orgogliosi ogni singolo giorno. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Maguire in Serie A, cambia tutto: firma e annuncio UFFICIALE

Alisson in Serie A, cambia tutto: annuncio UFFICIALE dell’agenteIl portiere brasiliano è esploso nella Roma prima di trasferirsi al Liverpool nell’estate 2018 per una cifra superiore ai 70 milioni di euro Nelle...

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Maguire e il Manchester United avanti insieme: si infrange l'obiettivo a zero di mezza Serie ANon sarà in Serie A il futuro del difensore inglese Harry Maguire. Dopo un lungo tira e molla è arrivata nella giornata di oggi l'ufficialità. tuttomercatoweb.com

Idea Maguire in Serie A, anche a costo zero. Dopo essere stato pagato 87 milioni di euroHarry Maguire in Serie A non è un'idea peregrina, ma una possibilità che potrebbe concretizzarsi sia in questo calciomercato di gennaio che più avanti, per l'estate. Ve lo abbiamo raccontato nelle ... tuttomercatoweb.com

Ufficiale: #Maguire rinnova con il #ManchesterUnited fino al 2027 x.com

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