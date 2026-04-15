Inzaghi torna in Italia spunta anche la data dell’annuncio

Simone Inzaghi sta affrontando alcuni problemi con il suo attuale club in Arabia Saudita e potrebbe tornare in Italia. La società ha programmato un annuncio ufficiale della sua partenza, e si conosce anche la data prevista per questa comunicazione. La situazione si sviluppa mentre si attende un eventuale ritorno dell’allenatore nel campionato italiano.

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