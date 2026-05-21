Nessuna trattativa in corso tra l'allenatore e il club partenopeo per la prossima stagione. Un dirigente ha dichiarato che non ci sono stati incontri o accordi con Inzaghi riguardo alla guida tecnica della squadra. La notizia arriva dopo voci di possibili contatti, ma al momento nessuna comunicazione ufficiale o conferma da parte delle parti coinvolte. La situazione rimane quindi invariata, senza sviluppi nelle trattative riguardanti il futuro tecnico del club.

La pista Simone Inzaghi per la panchina del Napoli non trova conferme. Il tecnico, accostato agli azzurri nelle ultime ore, non starebbe portando avanti alcuna trattativa in questa fase. A fare chiarezza è stato Fabrizio Romano, intervenuto sul proprio canale YouTube. Il giornalista ha spiegato che Inzaghi è concentrato esclusivamente sul finale del campionato arabo e non sta dialogando con altri club. Quindi oggi non parla con nessuno e non fa trattative, oggi il discorso Inzaghi-Napoli non è in piedi: ad oggi non risultano contatti, chiamate e trattative concrete. Vediamo cosa accadrà con Sarri fra Napoli e Atalanta invece”. Il Napoli, dunque, continua a lavorare su altri fronti per il dopo-Conte. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Inzaghi-Napoli, Romano frena: nessuna trattativa

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