Leao-Napoli Romano frena | oggi non c’è nulla

Nelle ultime ore si è parlato di un possibile trasferimento di Rafa Leao al Napoli, ma al momento non ci sono conferme ufficiali. Un dirigente ha dichiarato che oggi non ci sono novità o trattative in corso riguardo a questa operazione. Non sono stati divulgati dettagli o sviluppi recenti che possano indicare un interesse concreto o un passo avanti nel mercato. La situazione rimane quindi senza aggiornamenti ufficiali o accordi raggiunti.

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Il nome di Rafa Leao è stato accostato al Napoli nelle ultime ore, ma al momento non risultano trattative o contatti concreti tra le parti. Il club azzurro potrebbe effettivamente cercare un esterno offensivo nella prossima sessione di mercato. Prima, però, dovrà chiarire alcuni passaggi interni fondamentali. Il futuro del direttore sportivo Giovanni Manna resta da definire. Lo stesso vale per la posizione di Antonio Conte, ancora sospesa in vista del confronto con la società. Solo dopo queste decisioni il Napoli potrà impostare con precisione le strategie di mercato. A fare chiarezza è stato Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di mercato internazionale: “Oggi è circolata un’indiscrezione nelle ultime 24 ore sul Napoli, che il Napoli possa interessarsi a Leao.🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Leao-Napoli, Romano frena: oggi non c’è nulla ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Rafael Leão revoltado com a substituição: o gesto com Allegri dá que falar Notizie correlate Leggi anche: Romano smentisce Leao al Napoli: “Non mi risulta” Leggi anche: Leao-Napoli, affare possibile? Fabrizio Romano svela la verità Argomenti più discussi: Romano smentisce Leao al Napoli: Non mi risulta; Sportitalia - Manna-Roma, non arrivano conferme: il ds lavora al calciomercato Napoli; Riscatto Hojlund: il Napoli dovrà versare 44 milioni al Manchester United; Torino, frenata sul fronte Gattuso: l'ex CT non sarebbe convinto della panchina granata. Romano smentisce #Leao al #Napoli: Non mi risulta l giornalista esperto di mercato frena la suggestione lanciata da SportMediaset. Tra ingaggio fuori parametro, valutazione da 60 milioni e la concorrenza di Al-Hilal e Manchester United, la pista partenopea x.com