? Domande chiave Perché 72 punti non sono bastati per il salto di categoria?. Come ha fatto Inzaghi a definire la squadra degna di Champions?. Quale debito morale sente il tecnico verso i tifosi del Palermo?. Come cambierà il progetto sportivo dopo questa eliminazione?.? In Breve Il Palermo chiude il campionato con un totale di 72 punti raccolti.. Inzaghi esprime il desiderio di restare alla guida per un'altra stagione.. La vittoria finale per 2-0 è arrivata contro il Catanzaro al Barbera.. Il tecnico sottolinea il legame creato con i tifosi del Palermo.. Filippo Inzaghi ha tracciato il percorso per la prossima stagione dopo l’eliminazione del Palermo dalla corsa verso la Serie A, nonostante la vittoria per 2-0 ottenuta contro il Catanzaro. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Inzaghi dopo il Palermo: “I nostri leoni meritavano la finale

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Palermo-Avellino 2-0, Inzaghi: In campionato normale saremmo primi, ma teniamo botta

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