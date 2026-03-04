Il Palermo vince soffrendo nel finale Inzaghi | La partita era in banca un errore nostro ha riaperto tutto

Il Palermo ha vinto 2-1 contro il Mantova al Barbera, con un gol decisivo negli ultimi minuti. La partita si è conclusa con i padroni di casa che hanno sofferto nel finale, dopo aver mantenuto il vantaggio iniziale. L’allenatore del Palermo ha commentato che la squadra aveva la partita in mano, ma un errore ha riaperto i giochi.

Vittoria doveva essere e vittoria è stata: con un po' di sofferenza nel finale, il Palermo porta a casa un successo fondamentale contro il Mantova, al Barbera finisce 2-1 per i rosanero. La squadra di Inzaghi si rialza immediatamente dopo il passo falso di domenica scorsa a Pescara: Ranocchia e Pohjanpalo mettono a segno le reti della vittoria, prima del “ritorno” virgiliano grazie al rigore trasformato da Marras dopo il clamoroso errore di Blin che ha sancito anche il rosso nei confronti dello stesso francese. I tre punti consentono di avvicinare il Palermo al Frosinone, oggi fermato in casa dal Pescara (2-2 in rimonta): il terzo posto dista soltanto una lunghezza. 🔗 Leggi su Palermotoday.it Milan, Tare nel pre partita: «Il nostro obiettivo era ridare stabilità. Creare una squadra che può raggiungere la Champions»Lingard, colpo a sorpresa del Corinthians! Contratto annuale con opzione di rinnovo, le ultimissime André Milan, il ds del Corinthians svela: «Tutti... Palermo-Sampdoria, le probabili formazioni: squadra che vince non si cambia, Inzaghi cerca il trisIl tecnico, che non ha tenuto la classica conferenza della vigilia perché ancora senza voce, è pronto a confermare tutti gli interpreti che hanno...