Palermo-Catanzaro Inzaghi elogia i suoi e i tifosi | Dopo Chiavari cammino straordinario volevamo fortemente la vittoria

Il Palermo ha ottenuto una vittoria in rimonta contro il Catanzaro, conclusa sul punteggio di 3-2 davanti a oltre 28.000 spettatori. L'allenatore ha elogiato la determinazione della squadra e l’entusiasmo dei tifosi, sottolineando il percorso positivo avviato dopo la partita di Chiavari. La gara ha visto i padroni di casa recuperare uno svantaggio iniziale, portando a casa tre punti fondamentali.

Una vittoria in rimonta per confermare lo straordinario rendimento casalingo: il Palermo ha battuto 3-2 il Catanzaro di fronte a più di 28.000 spettatori. Nelle ultime 13 partite giocate al Barbera lo score della squadra di Inzaghi è di 12 vittorie e un pareggio: un ruolino di marcia davvero.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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