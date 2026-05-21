Investopia | l’interesse degli Emirati per l’Italia non si ferma

Negli ultimi tempi, gli investitori degli Emirati Arabi Uniti hanno mostrato un crescente interesse verso l’Italia, nonostante le tensioni tra il Golfo e l’Iran. Le aziende emiratine continuano a indirizzare capitali verso il nostro paese, preferendolo ad altri mercati asiatici. La scelta di investire in Italia avviene in un momento in cui si ampliano le opportunità di collaborazione economica e commerciale tra le parti. La presenza degli investitori emiratini si manifesta in diversi settori, tra cui infrastrutture, finanza e edilizia.

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