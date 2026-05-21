Investopia | l’interesse degli Emirati per l’Italia non si ferma

Da ameve.eu 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Negli ultimi tempi, gli investitori degli Emirati Arabi Uniti hanno mostrato un crescente interesse verso l’Italia, nonostante le tensioni tra il Golfo e l’Iran. Le aziende emiratine continuano a indirizzare capitali verso il nostro paese, preferendolo ad altri mercati asiatici. La scelta di investire in Italia avviene in un momento in cui si ampliano le opportunità di collaborazione economica e commerciale tra le parti. La presenza degli investitori emiratini si manifesta in diversi settori, tra cui infrastrutture, finanza e edilizia.

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? Punti chiave Come possono i capitali del Golfo ignorare le tensioni con l'Iran?. Perché gli investitori emiratini scelgono l'Italia invece dei mercati asiatici?. Quali settori tecnologici attireranno i nuovi flussi di denaro da Abu Dhabi?. Come si trasformeranno i dialoghi diplomatici in cantieri reali in Italia?.? In Breve Interscambio economico Italia-Emirati pari a 10 miliardi di euro annui.. Partecipazione di ministri Adolfo Urso e Giancarlo Giorgetti al forum milanese.. Visita della premier Meloni ad Abu Dhabi avvenuta il 4 aprile scorso.. Focus su IA, infrastrutture digitali e transizione energetica tra i due partner..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). 🔗 Leggi su Ameve.eu

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