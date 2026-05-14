Investopia torna domani a Milano per dialogo tra Italia ed Emirati

Domani a Milano si svolgerà la nuova edizione di Investopia, l'evento che coinvolge rappresentanti italiani ed emiratini. La manifestazione, nata negli Emirati Arabi, si terrà nel capoluogo lombardo e prevede incontri e discussioni su temi legati agli investimenti e alle opportunità commerciali tra i due paesi. L'evento coinvolge diverse figure del settore economico e finanziario, con incontri programmati durante tutta la giornata. La partecipazione è aperta a professionisti e operatori interessati alle relazioni economiche internazionali.

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Milano, 14 mag. (Adnkronos) - Torna domani a Milano Investopia, l'evento nato negli Emirati Arabi Uniti con l'obiettivo di connettere la comunità globale degli investitori alle nuove opportunità di crescita e diventatouno dei principali forum internazionali dedicati al dialogo tra investitori, istituzioni e imprese. Dopo le prime tre edizioni, Investopia approda nuovamente in Italia grazie alla collaborazione tra il Ministero dell'Economia degli Emirati Arabi Uniti ed Efg Consulting, realtà specializzata in consulenza e strategie di internazionalizzazione con focus sui Paesi del Golfo. Dopo i saluti introduttivi a cura di Giovanni Bozzetti e Jean Fares, ceo di Investopia, si terranno i saluti istituzionali del presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana e di H. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Investopia torna domani a Milano per dialogo tra Italia ed Emirati ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Palermo, ponte per l’edilizia: nuovi mercati tra Marocco ed Emirati? Cosa scoprirai Come faranno le imprese siciliane a conquistare i mercati del Golfo? Chi sono i decisori stranieri che incontreranno le aziende a... Mercato svincolati: Honda e Mario Rui tornano in campo tra Asia ed EmiratiIl mercato dei calciatori senza contratto si apre con movimenti che spaziano dai campioni veterani ai profili in cerca di riscatto, tra trasferimenti... Temi più discussi: Torna Investopia: il forum che connette investitori italiani e emiratini; Investopia 2026, torna a Milano il 15 maggio l’evento che unisce Emirati e Italia; Investopia Milano 2026: perché il forum Italia Emirati pesa su capitali, AI, energia e Africa; Verso Investopia 2026: Milano torna al centro del dialogo tra Italia ed Emirati Arabi Uniti. Investopia, Milano torna al centro del dialogo tra Italia e Emirati Arabi UnitiIl 15 maggio torna l'appuntamento che unisce Italia ed Emirati Arabi Uniti: attesi oltre 600 investitori e le massime cariche istituzionali dei due Paesi ... affaritaliani.it Investopia torna a Milano il 15 maggio: focus su Africa e partnership con gli EmiratiInvestopia torna a Milano per la quarta edizione, in programma il 15 maggio 2026 presso Palazzo Mezzanotte, sede di Borsa Italiana. Confermata la presenza del ministro dell’Economia e del Turismo ... affaritaliani.it