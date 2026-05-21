Investito un runner a Mestre è senza documenti | Polizia scopre chi è dall’orologio
Nella mattinata di mercoledì 20 maggio, un uomo di circa settant’anni è stato investito mentre correva lungo il controviale di viale Vespucci a Mestre. L’uomo non aveva con sé documenti, ma la polizia è riuscita a identificarlo grazie all’orologio che indossava. L’incidente ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine e dei soccorsi, che hanno portato l’anziano al pronto soccorso per le cure del caso. Nessuna informazione è stata resa nota sulle cause dell’incidente.
L’incidente nella mattinata di mercoledì 20 maggio nel controviale di viale Vespucci, ferito un settantenne del posto. Dopo aver diffuso le immagini degli effetti personali dell’uomo è stato identificato. 🔗 Leggi su Fanpage.it
A CEO kissed a stranger girl to escape, then couldn't forget her and began a wild chase to find her!
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