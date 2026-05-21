Investito un runner a Mestre è senza documenti | Polizia scopre chi è dall’orologio

Nella mattinata di mercoledì 20 maggio, un uomo di circa settant’anni è stato investito mentre correva lungo il controviale di viale Vespucci a Mestre. L’uomo non aveva con sé documenti, ma la polizia è riuscita a identificarlo grazie all’orologio che indossava. L’incidente ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine e dei soccorsi, che hanno portato l’anziano al pronto soccorso per le cure del caso. Nessuna informazione è stata resa nota sulle cause dell’incidente.

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