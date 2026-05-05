Doppia operazione di polizia | espulsi un soggetto pericoloso e uno senza documenti

Nella giornata di lunedì 4 maggio, a Ferrara, le forze dell’ordine hanno effettuato due operazioni di polizia. Un soggetto ritenuto pericoloso è stato accompagnato in un Centro di Permanenza per il Rimpatrio di Gradisca d’Isonzo, mentre un altro cittadino straniero senza documenti è stato condotto a Bari. Entrambe le azioni sono state svolte nell’ambito di controlli mirati alla gestione dell’immigrazione e alla sicurezza pubblica.

La polizia di Ferrara nella giornata di lunedì 4 maggio ha eseguito due accompagnamenti ai Centri di Permanenza per Rimpatri di Gradisca d’Isonzo e di Bari di altrettanti cittadini stranieri. Una pattuglia delle volanti, durante i consueti servizi di controllo del territorio in centro, ha.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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