Sfreccia a 211 km h e non si ferma all'alt | la polizia lo insegue e scopre che era senza anche assicurazione

Un uomo ha raggiunto i 211 kmh sulla strada tra Sassari e Alghero. Durante un inseguimento, la polizia stradale è riuscita a fermarlo e ha deciso di ritirargli la patente e sequestrare il veicolo. È risultato anche che l’automobilista era sprovvisto di assicurazione. La scena si è conclusa con l’arresto e il sequestro del mezzo.

