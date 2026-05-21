Un operaio è deceduto dopo essere stato investito lungo l’autostrada A1 mentre si trovava nel cantiere appena avviato. Secondo quanto riferito, stava lavorando sulla carreggiata quando un veicolo lo ha centrato. L’incidente è avvenuto all’altezza di Santa Maria Capua Vetere. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. La dinamica è ancora oggetto di accertamenti.

Stava avviando il cantiere sulla sede stradale quando è stato colpito in pieno da un’auto facendo un volo di parecchi metri: è morto questa mattina, poco prima delle 8, nel tratto casertano dell’ A1 all’altezza del casello di Santa Maria Capua Vetere, un dipendente della società Geastrade, che lavorava per conto di Autostrade per l’Italia. Sono bastati pochi secondi, quelli necessari affinché il lavoratore scendesse dall’auto, avviasse il cantiere sulla carreggiata in direzione Nord e venisse colpito fatalmente da un’auto. Il conducente del veicolo si è fermato e all’arrivo dei soccorsi era ancora in stato di shock. Oltre ai medici del 118 e... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Investito mentre avviava un cantiere sull’A1, morto un operario tra all’altezza di Santa Maria Capua Vetere

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