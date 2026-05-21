Investì una studentessa all’uscita da scuola | condannato a tre anni 42enne di Francavilla al Mare

Da chietitoday.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 42 anni di Francavilla al Mare è stato condannato a tre anni di reclusione per aver causato la morte di una studentessa quindicenne investita il 3 dicembre 2024 a Pescara. L’incidente è avvenuto mentre la vittima attraversava la strada all’uscita dalla scuola, con l’intento di raggiungere il padre. La sentenza si riferisce a un caso di omicidio stradale che ha coinvolto la giovane, deceduta a seguito delle ferite riportate nell’incidente.

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È stato condannato a tre anni di reclusione l'uomo accusato di omicidio stradale per la morte di Sofia Di Dalmazi, la quindicenne investita a Pescara il 3 dicembre 2024 mentre attraversava la strada all'uscita da scuola per raggiungere il padre. La ragazza morì una settimana dopo in ospedale a. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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