Una nuova scuola di lingua albanese a Francavilla al Mare dedicata ai bambini residenti sul territorio

È stata inaugurata a Francavilla al Mare una scuola di lingua albanese rivolta ai bambini residenti nel territorio. La struttura mira a offrire un percorso di apprendimento dedicato ai più giovani, favorendo la conoscenza della lingua e della cultura albanese. L’apertura si inserisce in un progetto che coinvolge la comunità locale e si propone di rafforzare i legami tra le diverse origini presenti in zona.

Un ponte tra cultura, identità e integrazione la una nuova scuola di lingua albanese inaugurata a Francvailla al Mare.Dedicata ai bambini della comunità albanese residente sul territorio, l'iniziativa è promossa da Suada Karagjozi, avvocatessa originaria di Durazzo e residente in Italia da quasi.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate Novakid: la scuola di inglese online dedicata a bambini e studenti dai 2 ai 12 anni di età. Richiedi una prova gratuitaL’insegnamento dell’inglese è oggi fondamentale del percorso scolastico, tuttavia, il tempo in classe non sempre consente di consolidare competenze... Nuova interruzione idrica programmata a Francavilla al MareNuova interruzione idrica programmata a Francavilla al Mare per mercoledì 18 febbraio. Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Francavilla al Mare: la quinta edizione di Macondo Scuole; Un canto che sconfina, un canto che unisce: studenti incontrano Nabil Bey Salameh; A Francavilla al Mare la cerimonia del premio Raffaello Fioccola: tutti i premiati; Direzione O.R.A. della Provincia di Brindisi: al Media Porto le idee degli studenti diventano startup. Il finale del’incontro delle qualificazioni del challenger di Francavilla al Mare tra Boyer e Rapagnetta è stato scoppiettante. L’americano ha perso il controllo dopo aver subito una penalità - facebook.com facebook