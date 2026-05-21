Investì e uccise un anziano | automobilista patteggia un anno e due mesi

Una donna di 58 anni di Genova ha patteggiato una condanna di un anno e due mesi di reclusione, con la sospensione della pena. La vicenda riguarda il decesso di un uomo di 90 anni, avvenuto a seguito di un incidente stradale avvenuto a Manesseno, nel comune. La conducente è accusata di omicidio stradale e l’incidente si è verificato alcuni giorni prima del decesso. La sentenza è stata concordata tra le parti.

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Un anno e due mesi di reclusione. È la pena, sospesa, che ha patteggiato una automobilista genovese di 58 anni accusata di omicidio stradale per la morte di Giuseppe 'Rinaldo' Poggi, 90 anni, avvenuta nell'ottobre del 2024 alcuni giorni dopo un incidente stradale avvenuto a Manesseno, nel comune. 🔗 Leggi su Genovatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Patteggia dieci mesi l'automobilista 88enne che investì e uccise Maria Scalambra a SpilambertoSi è conclusa con un patteggiamento a dieci mesi di reclusione, con pena sospesa, la vicenda giudiziaria legata alla tragica scomparsa di Maria... Patteggia il pensionato che investì e uccise Sara PifferAGI - Il pensionato falegname di 72 anni, che investì e uccise la promessa del ciclismo Sara Piffer, 19 anni, ha patteggiato due anni per omicidio... Investì e uccise un anziano: automobilista patteggia un anno e due mesiLa donna, 58 anni, era accusata di omicidio stradale per la morte del 90enne Giuseppe Rinaldo Poggi, deceduto alcuni giorni dopo lo schianto avvenuto nell’ottobre 2024 ... genovatoday.it Investì e uccise un 90enne a Villa Verucchio: il pm chiede l'archiviazioneA quasi un anno dall’incidente mortale di via Marecchiese a Villa Verucchio, la Procura di Rimini ha chiesto l’archiviazione per il conducente della Opel Astra che il 15 luglio scorso investì e uccise ... altarimini.it