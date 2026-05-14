Patteggia dieci mesi l' automobilista 88enne che investì e uccise Maria Scalambra a Spilamberto

Un automobilista di 88 anni ha patteggiato una pena di dieci mesi di reclusione con sospensione condizionale della pena. L’uomo era coinvolto nell’incidente in cui ha perso la vita una donna a Spilamberto. La vicenda giudiziaria si è chiusa con questa decisione, senza ulteriori procedimenti o condanne definitive. La notizia è stata resa nota dalle autorità competenti senza ulteriori dettagli sul processo.

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Si è conclusa con un patteggiamento a dieci mesi di reclusione, con pena sospesa, la vicenda giudiziaria legata alla tragica scomparsa di Maria Scalambra. L'87enne perse la vita a seguito di un drammatico incidente stradale avvenuto un anno e mezzo fa a Spilamberto. Contestualmente alla condanna.🔗 Leggi su Modenatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Patteggia il pensionato che investì e uccise Sara PifferAGI - Il pensionato falegname di 72 anni, che investì e uccise la promessa del ciclismo Sara Piffer, 19 anni, ha patteggiato due anni per omicidio... Investì e uccise 77enne: condannata a 4 mesiQuattro mesi di reclusione per omicidio stradale, con le attenuanti generiche; è stato riconosciuto il concorso di colpa della vittima. Argomenti più discussi: Patteggia dieci mesi l'automobilista 88enne che investì e uccise Maria Scalambra a Spilamberto; Spaccio al parco di Villa Trenti, gli agenti in borghese arrestano un pusher; Anziana travolta e uccisa a Spilamberto: condannato a 10 mesi il guidatore 88enne. Anziana travolta e uccisa a Spilamberto: condannato a 10 mesi il guidatore 88enneLa Provincia: Maria Scalambra aveva appena parcheggiato l’auto e si stava dirigendo a piedi con un amica alla sagra del paese ... lapressa.it