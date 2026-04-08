Un pensionato di 72 anni, coinvolto in un incidente in cui ha perso la vita una giovane promessa del ciclismo di 19 anni, ha deciso di patteggiare una pena di due anni per omicidio stradale con pena sospesa. L’uomo, falegname di professione, è stato coinvolto nel tragico evento che ha scosso la comunità locale. La decisione è stata presa nell’ambito di un accordo giudiziario.

AGI - Il pensionato falegname di 72 anni, che investì e uccise la promessa del ciclismo Sara Piffer, 19 anni, ha patteggiato due anni per omicidio stradale con pena sospesa. La mattina del 24 gennaio di un anno fa, Sara Piffer era stata travolta nel corso di un allenamento con il fratello Christian (rimasto lievemente ferito) mentre percorreva via Battisti tra i paesi di Mezzocorona e Mezzolombardo in Trentino. L'uomo, a bordo della sua utilitaria, mentre stava superando un altro mezzo, non si è accorto dei due ciclisti che stavano procedendo in senso opposto. La ciclista di Palù di Giovo che correva per la Mendelspeck dopo essere cresciuta nelle giovanili della società Velo Sport Mezzocorona, è rimasta a terra senza vita. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Patteggia il pensionato che investì e uccise Sara Piffer

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Due anni di pena sospesa. È questa la decisione del tribunale per il pensionato di 72 anni che, il 24 gennaio 2025, ha travolto e ucciso con la sua auto Sara Piffer. - facebook.com facebook

Patteggia due anni il pensionato che investì e uccise Sara Piffer. La promessa del ciclismo di 19 anni si stava allenando in compagnia del fratello #ANSA x.com