Il futuro di Maurizio Sarri rimane al centro di discussioni tra i tifosi e gli addetti ai lavori, con diverse voci che lo collegano a vari club. Recentemente, si è aggiunta una nuova possibilità con il coinvolgimento del Fenerbahce, anche se questa squadra sembra essere arrivata in ritardo rispetto ad altre che hanno manifestato interesse ufficiale. Il presidente del Napoli ha confermato una posizione chiara riguardo alla situazione, senza però fornire dettagli sui prossimi passi.

Diventa un vero e proprio intrigo quello che riguarda Maurizio Sarri e il Napoli. Sull’allenatore ora si è inserito anche il Fenerbahce, che però sembra in ritardo rispetto agli altri club. L’Atalanta, intanto, insiste e De Laurentiis non intende aspettare troppo. Sarri, che intreccio: spunta anche il Fenerbahce. Riporta questo scenario l’esperto di mercato Alfredo Pedullà sul suo sito. Secondo lui, il pressing dell’ Atalanta resterebbe insistente. Il Napoli, d’altro canto, non avrebbe intenzione di aspettare troppo a lungo e vorrebbe quanto prima una risposta dall’allenatore, che resta il profilo numero uno per sostituire Conte. Nel frattempo, spunta anche il Fenerbahce, che si sarebbe mosso tramite un emissario. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Intrigo Sarri, spunta un nuovo club: posizione netta del presidente De Laurentiis

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