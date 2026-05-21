Internazionali di Roma da record fatturato da 90 milioni e sogno quinto Slam

Gli Internazionali di Roma 2026 si sono conclusi con la vittoria di Jannik Sinner, che ha battuto l’avversario in finale al Foro Italico. È la prima volta dopo cinquant’anni che un italiano si aggiudica il titolo del torneo. L’edizione ha generato un fatturato di circa 90 milioni di euro, segnando un record per questa manifestazione. La competizione ha visto la partecipazione di numerosi tennisti di alto livello e ha attirato un grande pubblico, consolidando la sua posizione tra i cinque principali eventi Slam.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui