Internazionali di Roma da record fatturato da 90 milioni e sogno quinto Slam
Gli Internazionali di Roma 2026 si sono conclusi con la vittoria di Jannik Sinner, che ha battuto l’avversario in finale al Foro Italico. È la prima volta dopo cinquant’anni che un italiano si aggiudica il titolo del torneo. L’edizione ha generato un fatturato di circa 90 milioni di euro, segnando un record per questa manifestazione. La competizione ha visto la partecipazione di numerosi tennisti di alto livello e ha attirato un grande pubblico, consolidando la sua posizione tra i cinque principali eventi Slam.
Gli Internazionali di Roma 2026 si sono chiusi con trionfo di Jannik Sinner al Foro Italico, con il ritorno di un italiano alla vittoria del torneo dopo cinquant’anni. L’edizione ha fatto registrare numeri mai raggiunti prima, consolidando Roma tra gli appuntamenti più importanti del circuito ATP e WTA. Al tempo stesso, la Federazione Italiana Tennis e Padel continua a coltivare un obiettivo ambizioso: trasformare gli Internazionali nel quinto Slam del calendario mondiale. I numeri record degli Internazionali di Roma 2026. Il presidente della FITP Angelo Binaghi, nella conferenza conclusiva del torneo, ha parlato di un’edizione record sotto diversi aspetti. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
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