Si avvicina l’edizione 2026 degli Internazionali di Roma, con l’obiettivo di superare ogni precedente risultato. Gli organizzatori puntano a un’edizione da record, cercando di rafforzare la posizione tra i tornei più importanti nel calendario tennistico mondiale. Il direttore del torneo ha dichiarato di voler tentare tutte le strategie possibili per portare a termine un quinto Slam, mantenendo alta la competitività e l’attrattiva della manifestazione.

Andare oltre ogni record, un anno dopo l’altro, edizione per edizione. Sull’onda lunga di un movimento che non smette di crescere, per numeri, tesserati, introiti e bilanci da primi della classe (chiuso l’anno con oltre 243,4 milioni fatturato), gli Internazionali 2026 di tennis gettano uno sguardo verso il futuro, partendo sempre dalla storia. Nel primo torneo senza Nicola Pientrangeli, cui il presidente della Fitp Angelo Binaghi ha voluto nel giorno della presentazione del torneo celebrarne il ricordo (“il tennis si è fermato quel primo dicembre e da qui ripartiamo con una base molto più solida”), il Foro Italico si presenterà tra due settimane ancora una volta in tutta la sua magnificenza, con almeno tre chiari obiettivi da centrare.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Internazionali Roma 2026, verso un’edizione record. Binaghi: “Quinto Slam? Le tenterò tutte”

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