Internazionali Roma 2026 il torneo vale quasi 90 milioni Record di biglietti e sponsor

Gli Internazionali di Roma 2026 registrano un incremento dei ricavi, raggiungendo quasi 90 milioni di euro. Il torneo, che si svolge al Foro Italico, ha visto un aumento nel numero di biglietti venduti e di sponsor coinvolti rispetto alle edizioni precedenti. Oltre ai ricavi derivanti dalla vendita dei biglietti, si sono registrate crescite anche nelle entrate provenienti da accordi di sponsorizzazione, servizi di hospitality e diritti media. Questi dati confermano la crescita economica dell’evento nel panorama sportivo italiano.

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Gli Internazionali di Roma 2026 continuano a crescere sul piano economico. Il torneo del Foro Italico è ormai diventato uno degli eventi più redditizi dello sport italiano, con ricavi in costante aumento tra biglietteria, sponsor, hospitality e diritti media. L’edizione di quest’anno sta facendo registrare numeri record praticamente in ogni settore. La crescita riguarda sia le presenze sugli spalti sia il valore commerciale dell’evento, trasformato negli anni in una piattaforma di intrattenimento sempre più centrale nel panorama internazionale del tennis. Quanto valgono oggi gli Internazionali di Roma 2026. Secondo le ultime stime, il torneo romano ha vissuto una crescita costante negli ultimi vent’anni. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Internazionali Roma 2026, il torneo vale quasi 90 milioni. Record di biglietti e sponsor ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video SINNER A RISCHIO FORFAIT A ROMA LE PAROLE DOPO MADRID CAMBIANO TUTTO Sullo stesso argomento Internazionali di Roma 2026, quanto guadagnano i tennisti: il montepremi record del torneoGli Internazionali d’Italia 2026 non mettono in palio soltanto prestigio, punti ATP e gloria sul rosso del Foro Italico. Roma-Lazio e Internazionali, il Foro Italico diventa zona rossa: flussi separati e mille agenti roma.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com The Lega Serie A and the Prefecture of Rome have reached an agreement: the Roma-Lazio derby, Genoa-Milan, and al the other matches of the teams involved in the Champions League race willl be played on Sunday at 12:00. reddit Montepremi Atp Roma 2026: ecco quanto guadagna chi vince gli Internazionali di TennisQuanto guadagna chi vince gli Internazionali di Tennis di Roma? Il montepremi ATP del Foro Italico supera gli 8 milioni di euro. funweek.it Quando si gioca la finale degli Internazionali d’Italia 2026 a Roma, data e orario dell’incontroLa finale degli Internazionali d’Italia è alle porte, potrebbero giocarla due tennisti italiani. L’incontro si disputerà a Roma, al Foro Italico, domenica 17 maggio, alle ore 17. Leggi tutte le notizi ... fanpage.it