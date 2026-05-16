Internazionali Roma 2026 il torneo vale quasi 90 milioni Record di biglietti e sponsor

Da quifinanza.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli Internazionali di Roma 2026 registrano un incremento dei ricavi, raggiungendo quasi 90 milioni di euro. Il torneo, che si svolge al Foro Italico, ha visto un aumento nel numero di biglietti venduti e di sponsor coinvolti rispetto alle edizioni precedenti. Oltre ai ricavi derivanti dalla vendita dei biglietti, si sono registrate crescite anche nelle entrate provenienti da accordi di sponsorizzazione, servizi di hospitality e diritti media. Questi dati confermano la crescita economica dell’evento nel panorama sportivo italiano.

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Gli Internazionali di Roma 2026 continuano a crescere sul piano economico. Il torneo del Foro Italico è ormai diventato uno degli eventi più redditizi dello sport italiano, con ricavi in costante aumento tra biglietteria, sponsor, hospitality e diritti media. L’edizione di quest’anno sta facendo registrare numeri record praticamente in ogni settore. La crescita riguarda sia le presenze sugli spalti sia il valore commerciale dell’evento, trasformato negli anni in una piattaforma di intrattenimento sempre più centrale nel panorama internazionale del tennis. Quanto valgono oggi gli Internazionali di Roma 2026. Secondo le ultime stime, il torneo romano ha vissuto una crescita costante negli ultimi vent’anni. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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