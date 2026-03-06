Sanità a Taranto FP CGIL proclama lo stato di agitazione del personale ASL

La FP CGIL ha dichiarato lo stato di agitazione del personale dell’ASL di Taranto, evidenziando una situazione di criticità nei reparti ospedalieri e nei servizi sanitari del territorio. La decisione riguarda tutto il personale coinvolto e mira a richiamare l’attenzione sulle condizioni in cui operano nelle strutture pubbliche locali. La proclamazione è stata resa nota nelle ultime ore.

La Funzione Pubblica CGIL ha proclamato lo stato di agitazione del personale dell'ASL di Taranto denunciando una situazione di forte criticità negli ospedali e nei servizi sanitari del territorio. Alla base della protesta, secondo il sindacato, vi sono carenze di personale e problemi organizzativi che rischiano di compromettere la qualità dell'assistenza ai cittadini. "Alla base della protesta vi è qualcosa che negli anni abbiamo sempre denunciato, ricevendo, in cambio, solo rimpalli e silenzi" afferma Cosimo Sardelli, segretario generale della FP CGIL. Nel mirino della sigla sindacale c'è soprattutto il sottodimensionamento degli organici, in particolare per quanto riguarda operatori socio sanitari e infermieri, in diversi reparti e presidi ospedalieri della provincia.

