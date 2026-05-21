Inter un grande colpo in difesa | Ausilio si muove per Rudiger | ESCLUSIVO

L'Inter sta lavorando per rinforzare la difesa nella prossima finestra di mercato e avrebbe avviato trattative per il tedesco che attualmente gioca nel Real Madrid. Il giocatore, il cui contratto scade a breve, potrebbe lasciare il club spagnolo e trasferirsi in Italia. La società nerazzurra avrebbe coinvolto anche un dirigente, incaricato di seguire da vicino la possibile operazione. Al momento, non ci sono ancora annunci ufficiali o dettagli definitivi sull'accordo.

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Il tedesco è in scadenza di contratto con il Real Madrid L’ambizione dell’ Inter in vista della prossima stagione è quella di piazzare un grande colpo in tutti i reparti. Curtis Jones e Nico Paz sono in cima alla lista per quanto riguarda centrocampo e attacco, sulle corsie esterne il preferito rimane Palestra mentre in difesa – non dimenticando il gradimento per Gila – si valutano profili di esperienza in uscita da qualche top club. Uno di questi ha un cognome ben noto qui in Italia: Rudiger. Secondo quanto raccolto in esclusiva da Calciomercato.it, Piero Ausilio si è mosso per il 33enne tedesco: il Ds nerazzurro ha effettuato un sondaggio per conoscere le sue richieste. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Inter, un grande colpo in difesa: Ausilio si muove per Rudiger | ESCLUSIVO ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video The Hand in the Dark by Arthur J. Rees | Gothic Mystery Audiobook Sullo stesso argomento Vicario Inter, Ausilio si muove sul serio: primi contatti! Cosa filtra verso l’estatedi Redazione Inter News 24Vicario Inter, il direttore sportivo Piero Ausilio è stato a Londra per avere i primi contatti con il portiere del... Inter, tutto su Vicario: blitz a Londra di Ausilio | ESCLUSIVOIl portiere del Tottenham è in cima alla lista del Ds per il post Sommer Avanti tutta per Vicario. [L'Inter] sta valutando un doppio colpo per il duo del Sassuolo, Tarik Muharemovi? e Ismaël Koné. reddit quando anche un grande giornale scade nel trash più sfrenato, c'è poco da aggiungere... e il gemellaggio? anche no x.com Bivio Inter, possibile maxi plusvalenza. Ma rischio pentimentoIl mercato dell'Inter è di fronte a un bivio per Stankovic: possibile plusvalenza in Premier dopo il riacquisto dal Club Brugge ... interlive.it Inter, svolta portiere: Martinez cambia i piani su Vicario. E Marotta prepara un colpo topInter, nuova strategia tra i pali: fiducia a Martinez e investimento ridisegnato. Marotta pronto a puntare forte su un top per rinforzare la rosa: il piano. sport.virgilio.it