Inter tutto su Vicario | blitz a Londra di Ausilio | ESCLUSIVO

Il club nerazzurro ha organizzato un blitz a Londra con il direttore sportivo per discutere del portiere del Tottenham. Vicario è la prima scelta per sostituire Sommer e il trasferimento sembra essere in fase di definizione. La trattativa è in corso e le parti interessate stanno lavorando per portare avanti l'operazione.

Il portiere del Tottenham è in cima alla lista del Ds per il post Sommer Avanti tutta per Vicario. Come scriviamo da tempo qui su Calciomercato.it, il portiere del Tottenham è il preferito dei nerazzurri, in particolare di Ausilio, per il post Sommer. Quest'ultimo è in scadenza, ma potrebbe rimanere retrocedendo al ruolo di vice. Inter, tutto su Vicario: blitz a Londra di Ausilio (AnsaFoto) – Calciomercato.it Escluso ieri da Tudor dall'undici iniziale che ha affrontato l' Atletico Madrid nell'andata degli ottavi Champions, per poi essere buttato dopo le due papere di Kinsky, Vicario è intenzionato a salutare gli 'Spurs' al termine della stagione nonostante il contratto in scadenza a giugno 2028.