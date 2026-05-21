L'Inter ha vinto la Coppa Italia 2025-26, aggiungendo questo trofeo al titolo di campione nazionale conquistato nella stessa stagione. La finale si è svolta ieri sera, con la squadra nerazzurra che ha battuto gli avversari con un risultato di 3-1. Questa vittoria permette all'Inter di completare il doppio, un risultato che non si verificava da diversi anni. La partita si è giocata allo stadio di una città italiana, davanti a un pubblico di spettatori.

"> Inter trionfa nella Coppa Italia 2025-26. Il 13 maggio 2026, presso lo Stadio Olimpico di Roma, l’FC Internazionale Milano ha sollevato il trofeo della Coppa Italia dopo una vittoria convincente per 2-0 contro la SS Lazio. La festa ha visto protagonisti i calciatori nerazzurri, che hanno celebrato il loro decimo titolo nella competizione nazionale. Durante la partita, i ragazzi di Christian Chivu hanno mostrato una prestazione solida, con una gestione del gioco che ha messo in evidenza le loro capacità tattiche e tecniche. L’Inter ha sbloccato il match sin dai primi minuti grazie a un autogol di Adam Marusic al 14° minuto, che ha dato ai nerazzurri un vantaggio prezioso fin da subito. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Inter trionfa in Coppa Italia, completando il doppio nel campionato 2025-26.

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CHI VINCERÀ LA FINALE DI COPPA ITALIA LAZIO INTER

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L'INTER SI AGGIUDICA LA COPPA ITALIA L'Inter trionfa 2-0 in finale di Coppa Italia contro la Lazio, una gara che si è decisa nei primi 45 minuti di gioco. I nerazzurri sono passati in vantaggio al 14' con l'autogol di Marusic su calcio d'angolo. x.com

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