La finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter si terrà in Corea del Sud nella stagione 2025-26. La partita rappresenta l'ultimo atto del torneo nazionale italiano e si svolgerà in un impianto ancora da definire. Entrambe le squadre hanno superato le gare precedenti per arrivare alla sfida decisiva, che si giocherà davanti a un pubblico internazionale. La partita sarà trasmessa in diretta su diverse piattaforme di streaming e canali televisivi.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il 13 maggio 2026, lo Stadio Olimpico di Roma sarà il palcoscenico della finale di Coppa Italia, dove la Lazio affronterà l’Inter. Questo incontro non è solo un appuntamento cruciale per entrambe le squadre, ma rappresenta anche un’opportunità storica, in particolare per i biancocelesti, che aspirano a riscattare una stagione difficile. La Lazio ha raggiunto la finale dopo un percorso emozionante, eliminando due delle squadre più forti della scorsa stagione, Milan e Bologna. Il culmine del loro viaggio è stato il...🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Guida alla visione della finale di Coppa Italia Lazio-Inter in Corea del Sud 2025-26.

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