Finale Coppa Italia 2025 26 le probabili formazioni di Lazio-Inter | Thuram si fa male pronto Esposito

Da fanpage.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domani sera si giocherà la finale della Coppa Italia 202526 tra Lazio e Inter, un match che assegnerà il trofeo. Tra le novità per la Lazio, Zaccagni e Isaksen sono stati reintegrati in attacco, mentre Thuram si è infortunato, rendendo disponibile Esposito. Le due squadre scenderanno in campo con le probabili formazioni, con la partita che si svolgerà allo stadio di riferimento.

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Lazio e Inter vanno in campo domani sera per il big match che vale il titolo. Tra i biancocelesti si rivedono Zaccagni e Isaksen in attacco. Sucic favorito su Mkhitaryan, Thuram si fa male e rischia il forfait: pronto Esposito.🔗 Leggi su Fanpage.it

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