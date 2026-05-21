L'Inter sta valutando di promuovere Martinez come portiere titolare, con l'intenzione di affiancargli un portiere di livello elevato. Tra le ipotesi ci sarebbe il possibile arrivo di Kepa, attualmente secondo portiere all'Arsenal. Kepa, spagnolo, nel 2018 fu acquistato dal Chelsea per 80 milioni di euro e ora ricopre il ruolo di vice di Raya. La società nerazzurra sta analizzando le opzioni per rafforzare la propria linea difensiva tra i pali.

Il palmarès quasi straborda: due Champions, una Europa League, un Mondiale per Club, una Supercoppa Uefa, una Premier appena conquistata, una Liga, una Supercoppa di Spagna. Mica male, per uno che teoricamente gioca poco-niente. Eppure, Kepa Arrizabalaga, portiere dalla complessa pronuncia tipicamente basca, il suo apporto lo regala eccome. Ovunque vada. A patto che la squadra sia inclusa nell'élite del calcio europeo: Chelsea, Real Madrid, Arsenal. E magari, in un futuro non molto lontano, pure l'Inter. Perché piani e sviluppi per la porta nerazzurra del futuro - a seguito del vicinissimo addio di Sommer - sono cambiati. E almeno ad oggi vedono in standby, se non del tutto "off", l'arrivo a Milano di Guglielmo Vicario dal Tottenham. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Inter, Martinez promosso tra i pali? Il club punta ad affiancargli un 12 di spessore: idea Kepa

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Appiano Gentile Inter: Chivu conferma Martinez tra i pali, Bisseck torna in gruppo e Bastoni acceleradi Redazione Inter News 24Le ultime notizie di formazione dell’Inter in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news...

Josep Martinez punta i piedi: la finale di Coppa Italia per decidere il suo futuro all’Inter! No ad un’altra stagione da viceJosep Martinez punta i piedi: la finale di Coppa Italia per decidere il suo futuro all’Inter! No ad un’altra stagione da vice Manchester United...

Sky – Mercato Inter, con Martinez promosso primo portiere il secondo sarà… x.com

Inter, Martinez promosso tra i pali? Il club punta ad affiancargli un 12 di spessore: idea KepaLo spagnolo fa il vice di Raya all'Arsenal, ma nel 2018 venne pagato la cifra monstre di 80 milioni dal Chelsea. E quest'anno potrebbe vincere la terza Champions con tre squadre diverse, dopo Blues e ... gazzetta.it

[Sky Sport] Chivu ha dato il via libera per promuovere Pepo Martinez a portiere titolare per la prossima stagione. Il club cercherà un nuovo portiere di riserva. L'idea di firmare Vicario è sfumata, e un profilo possibile potrebbe essere Ivan Provedel : r/FCInterMil reddit

Vicario, l’Inter ha scelto Martinez: il secondo portiere arriva dalla Serie AL'Inter ha scelto di promuovere Martinez tra i pali, sarà lui il titolare l'anno prossimo: niente da fare per Vicario. spaziointer.it