Appiano Gentile Inter | Chivu conferma Martinez tra i pali Bisseck torna in gruppo e Bastoni accelera

Nelle ultime notizie dall’allenamento dell’Inter, il tecnico ha confermato Martinez tra i pali, mentre Bisseck è tornato ad allenarsi con il gruppo. Bastoni ha ripreso ad allenarsi con una certa velocità. In vista del prossimo impegno, sono state fornite indicazioni sugli infortunati, sui tempi di recupero e sui giocatori diffidati. La sessione si è svolta ad Appiano Gentile, con aggiornamenti sulla condizione dei calciatori e sulle scelte della formazione.

Inter News 24 Le ultime notizie di formazione dell’Inter in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news da Appiano Gentile. Tutti gli aggiornamenti in casa Inter su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità da Appiano Gentile. Il successo contro il Cagliari porta l’Inter a +12 su Napoli e Milan. Intanto da Appiano buone notizie sul possibile rientro tra i convocati di Bisseck in vista del match di Coppa Italia contro il Como di martedì. Infortunati Inter: la situazione dall’infermeria nerazzurra. Martinez L.: lieve risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra, out contro il Como Bastoni: infortunio alla caviglia, rientro in gruppo vicino Probabile formazione Inter.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Appiano Gentile Inter: Chivu conferma Martinez tra i pali, Bisseck torna in gruppo e Bastoni accelera Notizie correlate Appiano Gentile Inter: continua la preparazione in vista della Fiorentina, Bastoni parzialmente in gruppodi Redazione Inter News 24Le ultime notizie di formazione dell’Inter in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news... Appiano Gentile Inter: Thuram fa ritorno in gruppo dopo la febbre, ancora a parte Bastonidi Redazione Inter News 24Le ultime notizie di formazione dell’Inter in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Como-Inter, Chivu ha già le idee chiare sulla formazione per la 32° giornata: le ultime da Appiano; Inter, l’etichetta staccata, la bordata di Chivu e l’uomo della provvidenza: alzi la mano…; Inter, Chivu tira fuori gli artigli: Non sono un fesso, ho dovuto adeguarmi. Bastoni out col Cagliari; Inter-Cagliari, domani Chivu parlerà in conferenza stampa: ecco l’orario. Sky – Inter, Bastoni lavora ancora a parte ma aumenta i ritmi: le ultime sulle sue condizioniDopo essere stato tenuto a riposo da Cristian Chivu nella partita contro il Cagliari, Alessandro Bastoni lavora sul campo ad Appiano Gentile ... fcinter1908.it Chivu attacca: Ora campionato è mediocre. Non prendetevela se non vince la vostra squadra o l’amico…Alla vigilia di Inter-Cagliari, l’allenatore nerazzurro Cristian Chivu è intervenuto in conferenza stampa ad Appiano Gentile, affrontando diversi temi ... tuttonapoli.net Buone notizie da #AppianoGentile: Yann #Bisseck è tornato ad allenarsi in gruppo e punta al rientro tra i convocati dell’Inter: credi che possa essere subito decisivo per la difesa di Chivu #internews24 facebook #Inter - Nessun problema per #Thuram, #Lautaro e #Bastoni, regolarmente in gruppo ad Appiano Gentile. Out solo #Bisseck per la trasferta di #Como x.com