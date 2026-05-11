Josep Martinez si prepara a scendere in campo nella finale di Coppa Italia, una partita che per lui rappresenta molto più di un semplice impegno sportivo. Il portiere aveva già espresso il desiderio di essere il titolare nella prossima stagione e ora punta a dimostrare il suo valore in questa occasione decisiva. La partita potrebbe influenzare le decisioni sulla sua posizione nella squadra per il prossimo anno.

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© Calcionews24.com - Josep Martinez punta i piedi: la finale di Coppa Italia per decidere il suo futuro all’Inter! No ad un’altra stagione da vice

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