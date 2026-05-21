Inter Marotta esalta Chivu e punge il Milan | Solo noi con due stelle | VIDEO CMIT

L’Inter ha celebrato la vittoria dello storico double con una festa all’Arena Civica, seguita da un allenamento speciale della squadra di Chivu prima della partita finale del campionato a Bologna. Durante l’evento, un dirigente ha sottolineato come il club sia l’unico ad avere due stelle sul logo, facendo riferimento all’ultimo trionfo. La squadra nerazzurra si prepara così all’ultima sfida di stagione, mentre i festeggiamenti continuano tra i tifosi e i membri della società.

Festa nerazzurra all’Arena Civica e allenamento speciale per la squadra di Chivu prima dell’ultimo match di campionato a Bologna Continuano le celebrazioni per l’ Inter dopo la conquista dello storico ‘Double’ scudetto-Coppa Italia. Beppe Marotta, presidente dell’Inter (Ansa) – Calciomercato.it Questo pomeriggio i nerazzurri si sono allenati eccezionalmente all’Arena Civica di Milano, con l’allenamento preceduto dalla partita delle Legends dalla festa con i dipendenti della società, i club con i tifosi e le giovanili. Afare gli onori di casa ci ha pensato il presidente Beppe Marotta: “ Festeggiamo un traguardo straordinario con due trofei importantissimi. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Inter, Marotta esalta Chivu e punge il Milan: “Solo noi con due stelle” | VIDEO CM.IT

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